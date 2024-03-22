Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Garuda Nusantara Masih Tertinggal hingga Menit 75

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:04 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Garuda Nusantara Masih Tertinggal hingga Menit 75
Timnas Indonesia U-20 masih tertinggal 0-1 dari Timnas China U-20 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 sudah diketahui hingga menit ke-75. Untuk sementara, laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024) malam WIB itu, menunjukkan skor 1-0 untuk Tim Naga.

Gol dicetak oleh Peng Xiao di menit ke-15 memanfaatkan situasi sepak pojok. Timnas Indonesia U-20 mendapat beberapa peluang tapi belum bisa dimanfaatkan menjadi gol.

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Sejumlah pergantian dilakukan di awal babak kedua. Peluang langsung didapat di menit ke-46 lewat tembakan Mufdi Iskandar. Sayangnya, tembakan itu melebar kendati berasal dari kesalahan lini belakang China.

Tim Naga membalas lewat tembakan jarak jauh tetapi juga meleset dari target di menit ke-49. Setelah itu, laga berjalan sedikit datar. Kedua kesebelasan lebih banyak memperebutkan bola di lini tengah.

Aksi individu Kaka mampu diakhiri dengan tembakan di menit ke-67 yang sayangnya masih melenceng. China kembali memanfaatkan sepak pojok untuk mendapat peluang, tetapi bola bisa ditangkap Ikram di menit ke-70. Lima menit kemudian, skor masih sama 1-0.

Halaman:
1 2
      
