HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Real Madrid Bidik Bek Kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:52 WIB
Real Madrid Bidik Bek Kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold
Real Madrid mengincar Trent Alexander-Arnold (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MADRID - Real Madrid dikabarkan sedang mengincar bintang Liverpool Trent Alexander-Arnold. Pemain berusia 25 tahun itu belum mengambil keputusan soal masa depannya di Anfield.

Los Blancos terus bergerilya menjelang bursa transfer musim panas 2024. Setelah hampir pasti mendapatkan Kylian Mbappe, mereka kini mengincar Alexander-Arnold.

Trent Alexander-Arnold

Menurut laporan Daily Star, pemain berpaspor Inggris itu belum bisa dipastikan masa depannya. Saat ini, kontrak TAA menyisakan satu tahun lagi, tepatnya hingga akhir 2025.

"Real Madrid dilaporkan sedang memantau situasi kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool dengan bek tersebut akan memasuki musim terakhirnya di Anfield," tulis laporan Daily Star, dikutip pada Jumat (22/3/2024).

Liverpool sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontrak TAA. Namun, mereka mempunyai waktu sembilan bulan untuk meyakinkan bek sayap itu agar mempertimbangkan perpanjangan kontrak.

Halaman:
1 2
      
