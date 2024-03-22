Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kesal Philippe Troussier Bercanda dengan Pratama Arhan meski Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |14:19 WIB
Media Vietnam Kesal Philippe Troussier Bercanda dengan Pratama Arhan meski Vietnam Kalah dari Timnas Indonesia
Philippe Troussier tesenyum meski Timnas Vietnam kalah 0-1 dari Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kesal Philippe Troussier tersenyum dan bercanda dengan Pratama meski Timnas Vietnam kalah 0-1 dari Timnas Indonesia. Soha.vn pun membandingkan sikap Philippe Troussier dengan kapten Timnas Vietnam, Bui Hoang Viet Anh.

Kelar pertandingan, Bui Hoang Viet Anh tidak menghiraukan jabatan tangan yang diberikan kiper Timnas Indonesia, Muhammad Adi Satryo. Tindakan Bui Hoang Viet Anh masuk kategori yang tidak menghormati lawan.

Philippe Troussier bercanda dengan Pratama Arhan kelar pertandingan. (Foto: Bao Ngoc/The Thao 247)

(Philippe Troussier bercanda dengan Pratama Arhan kelar pertandingan. (Foto: Bao Ngoc/Soha.vn)

Namun, apa yang dilakukan Bui Hoang Viet Anh justru didukung Soha. Mereka justru tidak senang dengan sikal “friendly” yang ditunjukkan Philippe Troussier kepada pemain dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

“Timnas Vietnam kalah, pelatih Troussier tetap tersenyum dan berjabat tangan dengan pemain Timnas Indonesia,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

“Pelatih asal Prancis tersenyum dan berbincang dengan Pratama Arhan serta pelatih Shin Tae-yong. Berbeda dengan Philippe Troussier, para pemain Timnas Vietnam tampak kecewa. Bahkan Bui Hoang Viet Anh tak menghiraukan jabat tangan kiper Adi Satryo,” lanjut Soha.

Philippe Troussier sepertinya hanya ingin menghibur hatinya yang sedang kalut. Hal itu karena Timnas Vietnam dalam posisi hancur lebur di bawah asuhan Philippe Troussier.

