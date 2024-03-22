Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Jadi WNI, Ini Janji Cyrus Margono untuk Fans Timnas Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |06:14 WIB
Resmi Jadi WNI, Ini Janji Cyrus Margono untuk Fans Timnas Indonesia
Cyrus Margono telah resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@cmargono)
A
A
A

JAKARTA – Pemain keturunan, Cyrus Margono, telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia pun menebar janji untuk fans Timnas Indonesia. Cyrus Margono bertekad membawa Timnas Indonesia ke level yang seharusnya sebagai sebuah negara sepakbola.

Cyrus kini telah resmi mendapatkan statusnya sebagai WNI. Kepastian itu didapat setelah dirinya melakukan sumpah kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada Kamis 21 Maret 2024.

Cyrus Margono

Dengan begitu, kiper berusia 22 tahun tersebut sudah tersedia untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Tujuannya menjadi WNI sejak awal memang untuk membela Tim Merah-Putih.

Selepas melakukan sumpahnya, Cyrus pun menegaskan komitmennya untuk Indonesia. Dia bersedia untuk memberi kemampuan maksimalnya untuk negara tercintanya.

“Tentu saja, saya akan memberi 110 persen untuk Indonesia. Itu adalah sesuatu yang mendasar bagi seluruh pesepakbola untuk bisa memberi 110 persen bagaimanapun caranya,” kata Cyrus kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

“Walaupun Anda sedih, senang, itu adalah angka minimal bagi seorang pesepakbola profesional,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
