HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kesulitan di Babak Pertama, Marselino Ferdinan Beberkan Kunci Kemenangan 1-0 atas Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |02:13 WIB
Timnas Indonesia Kesulitan di Babak Pertama, Marselino Ferdinan Beberkan Kunci Kemenangan 1-0 atas Vietnam
Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, bersyukur bisa menang 1-0 atas Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia pun berharap Timnas Indonesia mampu mempertahankan tren positif untuk laga selanjutnya.

Marselino Ferdinan pun membeberkan kunci kemenangan Timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Menurutnya, perubahan strategi di babak kedua jadi kunci utama.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

“Yang pasti, saya sangat bersyukur tim kita berjuang sangat keras di laga hari ini,” ujar Marselino Ferdinan dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 21 Maret 2024.

“Kita juga melihat bahwa di babak pertama kita berjuang, dan di babak kedua ada perubahan yang bikin kita jauh lebih baik sehingga ada peluang dan kita bisa mencetak gol,” lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
