HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Gentar dengan Permainan Keras Vietnam, Rafael Struick Siap Habis-habisan untuk Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |07:12 WIB
Tak Gentar dengan Permainan Keras Vietnam, Rafael Struick Siap Habis-habisan untuk Timnas Indonesia
Aksi Rafael Struick saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
JAKARTA - Rafael Struick mengatakan dirinya sama sekali tidak gentar dengan permainan Vietnam yang terkenal keras. Rafael mengklaim dirinya siap tampil habis-habisan untuk Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan di fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Rafael mengatakan setiap tim punya pola dan karakter bermain yang berbeda-beda. Jadi, dia tidak akan masalah menghadapi tipikal permainan keras dari Vietnam.

"Ya, saya tahu bermain keras, tapi menurut saya itu normal jika lawan bermain keras. Karena kami juga bermain keras, mungkin mereka juga bermain seperti saya. Tapi itu bagian dari pertandingan dan harus 'deal' dengan hal itu," kata Rafael Struick di Jakarta belum lama ini.

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan Timnas Indonesia pun jangan sampai terpancing aksi-aksi provokasi yang kerap dilakukan The Golden Stars -julukan Timnas Indonesia. Jadi, timnya harus fokus agar bermain apik saja.

Telusuri berita bola lainnya
