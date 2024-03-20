Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Siap Jadi Striker jika Dibutuhkan Timnas Indonesia saat Lawan Vietnam

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:49 WIB
Jay Idzes Siap Jadi Striker jika Dibutuhkan Timnas Indonesia saat Lawan Vietnam
Jay Idzes dan Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes, memastikan dirinya siap dipasang menjadi striker jika dibutuhkan Timnas Indonesia saat melawan Timnas Vietnam. Laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB. Berselang lima hari kemudian, Skuad Garuda akan bertandang ke My Dinh National Stadium.

Jay Idzes

Menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia mendapat kekuatan tambahan untuk bisa meraih kemenangan di SUGBK. Sebab, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen, dan Thom Haye akan membuat Skuad Garuda semakin kuat.

Sementara itu, Jay Idzes yang berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia di SUGBK mengatakan bisa bermain di semua posisi bertahan. Sebab bersama Venezia, ia bermain di bek tengah ataupun bek kiri maupun kanan.

"Di posisi bek, saya bisa bermain di tengah, kiri, dan kanan. Di klub saya bermain di semua posisi itu," kata Jay Idzes di Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.

