Masyarakat Indonesia Sindir Media Vietnam Gara-Gara Unggah Video SUGBK: Orang 2000 Datang ke Tahun 2024!

Masyarakat Indonesia sindir media Vietnam yang unggah video soal SUGBK. (Foto: Sao The Thao)

MEDIA Vietnam, Sao The Thao, terkena sindiran dari masyarakat Indonesia gara-gara mengunggah video Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dari luar. Sao The Thao disindir sejumlah netizen Indonesia, mulai dari kualitas handphone yang buruk hingga diminta membandingkan kualitas SUGBK dengan Stadion My Dinh milik Vietnam.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Vietnam di SUGBK dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Sejak Senin 18 Maret 2024, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah menggelar latihan di Stadion Madya, Jakarta.

(Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madya sejak Senin 18 Maret 2024. (Foto: PSSI)

Di hari pertama latihan itu, Timnas Indonesia tak hanya dipantau media-media Indonesia, tapi juga media asal Vietnam. Kabarnya, ada sekira 32 jurnalis/media asal Vietnam yang akan meliput aksi Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di SUGBK.

Area pertandingan yakni SUGBK pun menjadi bahan pemberitaan media-media Vietnam. Sao The Thao pun mengabarkan kondisi terkini dari luar SUGBK pada Selasa, 19 Maret 2024.

Namun, video yang diunggah Sao The Thao di akun TikTok mereka justru menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Julidnya ketikan jari masyarakat Indonesia terpampang nyata di kolom komentar unggahan akun Sao The Thao.

“Jangan bandingkan sama My Dinh bang,” tulis akun dedeinoen.

“Di Vietnam ada enggak bang stadion kayak gini,” kata akun Sarwokwat.