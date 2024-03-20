Dikejar Banyak Fans Perempuan, Rafael Struick Lari Terbirit-birit Sambil Tertawa

JAKARTA - Dikejar banyak fans perempuan, Rafael Struick lari terbirit-birit sambil tertawa. Hal itu terlihat dari unggahan di akun media sosial TikTok @zynndiiii.

Struick menjadi salah satu idola bagi kaum hawa. Wajah tampannya kerap membuat penggemar sepakbola, khususnya perempuan, tergila-gila.

Pemain ADO Den Haag itu tentu menjadi incaran utama penggemar wanita untuk sekadar berfoto bersama. Bahkan, mereka tak jarang berani menyambangi hotel tempat pemain Timnas Indonesia menginap untuk bertemu.

Hal itu terlihat dari unggahan di akun media sosial TikTok @zynndiiii. Struick tampak tersenyum ketika melihat ada sekumpulan penggemar di depan pintu hotel.

Namun, ia dengan segera berpegangan erat ke salah satu staf Timnas Indonesia. Sembari tertawa, pemain berusia 20 tahun itu lalu lari terbirit-birit!

"Dikabarkan Rafa sedang berlari sambil tertawa karna di kejar para cegils nya," tulis unggahan di akun itu.