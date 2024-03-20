Masih Dibutuhkan Persebaya Surabaya, Paul Munster Berat Hati Lepas Pemain Mudanya ke TC Timnas Indonesia U-20

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster berat hati membiarkan pemain mudanya, Toni Firmansyah pergi menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Sebab menurut Munster, Toni masih dibutuhkan Persebaya untuk menghadapi Arema FC di laga lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Rabu 27 Maret 2024.

"Saya butuh Toni untuk pertandingan ini, saya butuh semua pemain untuk pertandingan ini," ujar Paul Munster, kepada wartawan, pada Kamis (20/3/2024).

Menurut Munster, jika pemain muda berusia 19 tahun dilepas untuk pemusatan latihan atau training camp (TC) di Timnas Indonesia U-20 di bawah asuhan Indra Sjafri, maka akan mengganggu persiapan tim. Apalagi saat ini Toni tengah dalam performa terbaik dan mulai ia percaya bermain.

"Dia (Toni) berkembang di saat yang lain perlahan menurun. Dia kini perlahan menjadi bagian dari susunan pemain awal, dan saya kira pemain lain sekarang mulai memperhatikannya," kata Munster.

Pelatih berusia 42 tahun ini baru tak mempermasalahkan pemanggilan Toni jika ia bukan merupakan pemain Persebaya, dan tim tidak menghadapi laga penting ke depannya. Tapi masalahnya saat ini Toni masih menjadi bagian pemain Persebaya, dan ia merupakan satu pemain muda potensial yang mampu mengangkat perfoma tim.

"Toni sekarang adalah pemain bagi saya. Jika Toni tidak bermain (untuk Persebaya), tentu dia bisa pergi (untuk pemusatan latihan). Dia adalah pemain utama yang penting sekarang," ungkap pelatih asal Irlandia Utara ini.