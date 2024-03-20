Breaking News: Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK Ludes Terjual!

BREAKING news, tiket laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK ludes terjual! Kabar itu disampaikan oleh akun media sosial resmi Timnas Indonesia di Instagram @timnas.indonesia.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Ini merupakan matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi juru kunci di Grup F dengan nilai satu. Anak asuh Shin Tae-yong baru mengoleksi satu poin dari dua laga, hasil imbang melawan Timnas Filipina (1-1) dan kalah telak (1-5) dari Timnas Irak pada November 2023.

Oleh karena itu, laga melawan Timnas Vietnam di SUGBK menjadi momentum positif meraih tiga angka pertama. Apalagi, ini juga menjadi laga pertama skuad Garuda di SUGBK pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kabar baiknya, tiket pertandingan tersebut telah ludes terjual. Kabar itu disampaikan akun Instagram @timnas.indonesia.

"SOLD OUT! Tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam pada 21 Maret 2024 telah habis dijual," bunyi unggahan di akun tersebut, Rabu (20/3/2024).