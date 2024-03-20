Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Persiapan Pasukan Philippe Troussier Jelang Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Golden Star Warriors Berlatih dengan Kekuatan Penuh

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:28 WIB
Intip Persiapan Pasukan Philippe Troussier Jelang Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Golden Star Warriors Berlatih dengan Kekuatan Penuh
Sesi latihan Timnas Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: VFF)
JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Vietnam telah menjalani sesi latihan di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, jelang melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam sesi latihan itu, Vietnam berlatih dengan kekuatan penuh karena tidak ada satu pun pemain mereka yang mengalami cedera.

Ya, Vietnam hadir dengan 28 pemain yang sudah dipanggil pelatih Philippe Troussier untuk mempersiapkan diri menghadapi Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya dari 28 pemain hanya 23 nama saja yang berhak didaftarkan untuk melawan Timnas Indonesia.

Menariknya laga melawan Timnas Indonesia itu akan berlangsung dua kali. Pertemuan pertama merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang mana akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024.

Lalu matchday keempat Grup F akan dimainkan di markas Vietnam, yakni di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Kedua laga tersebut jelas menjadi penting untuk kedua tim, termasuk Vietnam.

Timnas Vietnam gelar latihan di Lapangan ABC Senayan jelang lawan Timnas Indonesia (VFF)

Karena itulah Troussier membawa skuad terbaiknya jelang melawan Timnas Indonesia di SUGBK. Vietnam pun sudah tiba di Jakarta, pada Selasa 19 Maret 2024.

Tak perlu waktu lama, pada malam harinya skuad berjuluk Golden Star Warriors tersebut langsung menjalani sesi latihan perdana di Lapangan ABC, Senayan. Dalam sesi latihan itu, skuad Vietnam lengkap dan tampak menikmati momen latihan di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
