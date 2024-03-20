Intip Persiapan Pasukan Philippe Troussier Jelang Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Golden Star Warriors Berlatih dengan Kekuatan Penuh

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Vietnam telah menjalani sesi latihan di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, jelang melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam sesi latihan itu, Vietnam berlatih dengan kekuatan penuh karena tidak ada satu pun pemain mereka yang mengalami cedera.

Ya, Vietnam hadir dengan 28 pemain yang sudah dipanggil pelatih Philippe Troussier untuk mempersiapkan diri menghadapi Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya dari 28 pemain hanya 23 nama saja yang berhak didaftarkan untuk melawan Timnas Indonesia.

Menariknya laga melawan Timnas Indonesia itu akan berlangsung dua kali. Pertemuan pertama merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang mana akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024.

Lalu matchday keempat Grup F akan dimainkan di markas Vietnam, yakni di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Kedua laga tersebut jelas menjadi penting untuk kedua tim, termasuk Vietnam.

Karena itulah Troussier membawa skuad terbaiknya jelang melawan Timnas Indonesia di SUGBK. Vietnam pun sudah tiba di Jakarta, pada Selasa 19 Maret 2024.

Tak perlu waktu lama, pada malam harinya skuad berjuluk Golden Star Warriors tersebut langsung menjalani sesi latihan perdana di Lapangan ABC, Senayan. Dalam sesi latihan itu, skuad Vietnam lengkap dan tampak menikmati momen latihan di Jakarta.