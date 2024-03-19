Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Justin Hubner Janji Ulangi Pencapaian di Piala Asia 2023

JAKARTA - Justin Hubner bertekad membawa Timnas Indonesia meraih hasil positif saat melawan Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek keturunan Belanda itu menyinggung kemenangan Skuad Garuda atas The Golden Star di Piala Asia 2023 kemarin.

Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (26/3/2024). Kemudian, Skuad Garuda bertandang ke My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024).

Dua laga menghadapi Vietnam menjadi laga penting Timnas Indonesia untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Skuad Garuda sedang menempati posisi juru kunci di Grup F usai mengumpulkan satu poin dari dua laga.

PSSI pun telah mengumumkan 28 pemain untuk menghadapi Vietnam. Bahkan, Skuad Garuda bakal diperkuat pemain naturalisasi anyar, Jay Idzes, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Tjoe-A-On.

Sementara Justin Hubner yang akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia di SUGBK pun merasa senang bisa kembali dipanggil. Bahkan, ia bertekad untuk mengalahkan Vietnam seperti di Piala Asia 2023.

"Senang berada di sini lagi dan bermain untuk Tim Nasional lagi. Ini pertandingan yang sangat penting untuk kita, untuk semua orang, kita ingin mengalahkan mereka seperti di Piala Asia Cup," kata Justin Hubner dikutip dari Instagram Erick Thohir, Selasa (19/3/2024).