HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Legenda yang Dijadikan Nama Stadion Terkenal Dunia, Nomor 1 si Tangan Tuhan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:10 WIB
5 Pesepakbola Legenda yang Dijadikan Nama Stadion Terkenal Dunia, Nomor 1 si Tangan Tuhan
Nama Diego Armando Maradona disematkan untuk markas Napoli (Foto: Football Italia)
A
A
A

LIMA pesepakbola legenda yang dijadikan mama stadion terkenal dunia akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah legenda Timnas Argentina yakni Diego Armando Maradona yang namanya disematkan untuk markas klub Italia, Napoli.

Kali ini Okezone akan membahas lima pesepakbola legenda yang dijadikan mama stadion terkenal dunia. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Ferenc Puskas


Pertama ada mantan pemain dan manajer Timnas Hungaria, Ferenc Puskas. Dia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik pada masanya dengan torehan Puskas 84 gol dalam 85 penampilan untuk Timnas Hungaria.

Puskas pernah menangani sejumlah tim termasuk Real Madrid. Pada tahun 2002, namanya diabadikan sebagai nama stadion nasional Hungaria.

4. Santiago Bernabeu


Berikutnya ada nama legenda Real Madrid, Santiago Bernabeu. Namanya saat ini disematkan untuk markas Los Blancos -julukan Real Madrid.

Sekadar diketahui, Bernabeu menjabat sebagai presiden Madrid sampai hari kematiannya pada tahun 1978. Namanya diabadikan menjadi nama stadion untuk menghormati semua jasanya.

Halaman:
1 2 3
      
