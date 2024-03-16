Indra Sjafri Ungkap Alasan Panggil Chow Yun Damanik ke TC Timnas Indonesia U-20 meski Belum Jadi WNI

JAKARTA – Pelatih Indra Sjafri membuat keputusan menarik karena memanggil pemain keturunan Chow Yun Damanik ke pemusatan latihan (TC) Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20. Padahal Chow Yun Damanik belum menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), lantas apa yang membuat Indra Sjafri memanggil pemain berusia 16 tahun tersebut?

Sebagaimana diketahui, Indra Sjafri telah memanggil 37 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 sebagai persiapan laga uji coba kontra China U-20. Adapun laga tersebut akan dimainkan di Stadion Madya, Jakarta pada tanggal 22 dan 25 Maret 2024 mendatang.

Dari 37 nama yang dipanggil, terdapat nama Chow Yun Damanik. Tentu hal ini menjadi sorotan karena pemain klub Lausanne Sport itu masih belum menjadi WNI. Namun begitu, Indra Sjafri punya alasan khusus mengapa dirinya memanggil pemain keturunan Indonesia itu.

Indra Sjafri menyampaikan kalau dirinya ingin lebih melihat kualitas dari Chow Yun Damanik. Pasalnya, dia baru melihat kemampuan gelandang berusia 16 tahun itu saat menjalani latihan bersama Timnas Indonesia U-17 di Jerman proyeksi Piala Dunia U-17 2023.

“Saya mau melihat dia untuk memastikan apakah statusnya itu istimewa atau tidak,” kata Indra Sjafri di Jakarta pada Jumat (15/3/2024).

“Kami baru melihat dia satu kali saat pertandingan ujicoba timnas U-17 Indonesia di Jerman,” sambungnya.