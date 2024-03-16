5 Stadion Kenamaan Sepakbola yang Terkenal Paling Merinding dan Berisik di Dunia, Nomor 1 Sampai Pecahkan Rekor Stadion Paling Bising!

5 stadion kenamaan sepakbola yang terkenal paling merinding dan berisik di dunia akan diulas dalam artikel ini. Sederet stadion kenamaan sepakbola sangat terkenal sebagai yang paling berisik di dunia dan bikin merinding. Tak ayal, tim-tim yang bertandang ke stadion ini merasa tertekan dan sulit mengembangkan permainan.

Ya, dukungan suporter adalah salah satu faktor penting bagi setiap tim untuk tampil maksimal di setiap laga. Suporter yang terus bernyanyi dan berteriak memberi semangat akan membuat tim kesayangannya tampil semakin all out di atas lapangan.

Namun, bagi tim tamu, kehadiran banyak penonton menjadi sebuah mimpi buruk. Tim dengan basis suporter fanatik yang besar dan semangat bernyanyi di stadion akan membuat mental tim ciut.

Tim-tim yang bertandang akan merasa mereka berada dalam keadaan genting. Sebab, mereka harus menghadapi pemain ke-12 yang puluhan ribu banyaknya orang.

Berikut adalah 5 stadion kenamaan sepakbola yang dikenal paling berisik dan bikin merinding.

5. Stadion Anfield – Liverpool





Bukan rahasia umum lagi jika Stadion Anfield adalah salah satu stadion terbaik dalam urusan kebisingan suporter. Hal ini tidak lepas dari adanya tribun khusus bernama The Kop. Sepanjang laga, para pendukung ini akan terus bernyanyi dan memberikan dukungannya untuk Liverpool.

Bahkan, suara nyanyian suporter di dalam stadion tidak menggambarkan kapasitasnya. Dengan kapasistas 61.276 penonton, suara yang terdengar seperti dua kali lipatnya. Tak ayal, stadion ini dicap sebagai yang paling berisik dan angker di Premier League.

4. Stadion San Paolo - Napoli





Markas kebanggaan Napoli, San Paolo merupakan stadion terberisik di Italia. Stadion yang kini berganti nama menjadi Stadion Diego Armando Maradona memiliki kapasitas 60.240 penonton ini selalu menggema saat tim kebanggaannya bertanding.

Bahkan, banyak yang menyebut kebisingan di stadion dapat membuat seluruh kota seperti berguncang. Tak ayal, lawan-lawan yang bertandang bakal ciut.