Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Stadion Kenamaan Sepakbola yang Terkenal Paling Merinding dan Berisik di Dunia, Nomor 1 Sampai Pecahkan Rekor Stadion Paling Bising!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:48 WIB
5 Stadion Kenamaan Sepakbola yang Terkenal Paling Merinding dan Berisik di Dunia, Nomor 1 Sampai Pecahkan Rekor Stadion Paling Bising!
Stadion Anfield markas Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

5 stadion kenamaan sepakbola yang terkenal paling merinding dan berisik di dunia akan diulas dalam artikel ini. Sederet stadion kenamaan sepakbola sangat terkenal sebagai yang paling berisik di dunia dan bikin merinding. Tak ayal, tim-tim yang bertandang ke stadion ini merasa tertekan dan sulit mengembangkan permainan.

Ya, dukungan suporter adalah salah satu faktor penting bagi setiap tim untuk tampil maksimal di setiap laga. Suporter yang terus bernyanyi dan berteriak memberi semangat akan membuat tim kesayangannya tampil semakin all out di atas lapangan.

Namun, bagi tim tamu, kehadiran banyak penonton menjadi sebuah mimpi buruk. Tim dengan basis suporter fanatik yang besar dan semangat bernyanyi di stadion akan membuat mental tim ciut.

Tim-tim yang bertandang akan merasa mereka berada dalam keadaan genting. Sebab, mereka harus menghadapi pemain ke-12 yang puluhan ribu banyaknya orang.

Berikut adalah 5 stadion kenamaan sepakbola yang dikenal paling berisik dan bikin merinding.

5. Stadion Anfield – Liverpool

Stadion Anfield

Bukan rahasia umum lagi jika Stadion Anfield adalah salah satu stadion terbaik dalam urusan kebisingan suporter. Hal ini tidak lepas dari adanya tribun khusus bernama The Kop. Sepanjang laga, para pendukung ini akan terus bernyanyi dan memberikan dukungannya untuk Liverpool.

Bahkan, suara nyanyian suporter di dalam stadion tidak menggambarkan kapasitasnya. Dengan kapasistas 61.276 penonton, suara yang terdengar seperti dua kali lipatnya. Tak ayal, stadion ini dicap sebagai yang paling berisik dan angker di Premier League.

4. Stadion San Paolo - Napoli

Napoli

Markas kebanggaan Napoli, San Paolo merupakan stadion terberisik di Italia. Stadion yang kini berganti nama menjadi Stadion Diego Armando Maradona memiliki kapasitas 60.240 penonton ini selalu menggema saat tim kebanggaannya bertanding.

Bahkan, banyak yang menyebut kebisingan di stadion dapat membuat seluruh kota seperti berguncang. Tak ayal, lawan-lawan yang bertandang bakal ciut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.webp
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib vs PSM di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement