5 Pesepakbola Indonesia yang Pernah Dikecewakan Klub Top Dunia, Nomor 1 Hampir Main di Liga Spanyol!

SEBANYAK 5 pesepakbola Indonesia yang pernah dikecewakan klub top dunia akan diulas Okezone. Meski prestasi sepakbola Indonesia belum mendunia, ada beberapa pemain asal Tanah Air yang direkrut klub-klub dari belahan dunia lain.

Namun, ada juga yang sudah melakukan trial dengan harapan dikontrak sang klub, tapi tidak kesampaian. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola Indonesia yang pernah dikecewakan klub top dunia:

5. Osvaldo Haay





Osvaldo Haay sempat menjalani trial bersama klub Liga 2 Spanyol, Numancia, pada awal 2019. Saat itu banyak yang berharap Osvaldo Haay dikontrak Numancia, sehingga skill dan pengalaman bertandingnya akan meningkat.

Namun, setelah 10 hari berlatih di Numancia, Osvaldo Haay gagal mendapatkan kontrak profesional. Ia pun kembali ke Persebaya Surabaya sebelum akhirnya hengkang ke Persija Jakarta pawa adal 2020.

4. Gavin Kwan Adsit





Gavin Kwan Adsit kini berstatus personel Persis Solo. Pemain Timnas Indonesia era Luis Milla ini sempat menjalani trial bersama salah satu klub raksasa Liga Jepang, FC Tokyo, pada 2014.

Sayangnya setelah trial selama satu minggu, Gavin Kwan Adsit belum cukup menarik hati FC Tokyo. Tak lama setelah itu, Gavin Kwan Adsit dipanggil untuk mengikuti seleksi bersama klub Jepang lain, Jubilo Iwata. Namun, karena Gavin Kwan Adsit sedang mengalami sakit saat itu, ia gagal mengikuti seleksi.