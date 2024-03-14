Kebutuhan Shin Tae-yong Sudah Dipenuhi PSSI, Akmal Marhali Sebut Kemenangan Harga Mati bagi Timnas Indonesia saat Lawan Vietnam

JAKARTA – Pengamat sepakbola nasional, Akmal Marhali, menyebut kemenangan jadi harga mati bagi Timnas Indonesia saat melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, PSSI sendiri dinilai sudah memenuhi kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jelang laga itu.

Akmal mengatakan Shin Tae-yong memang diberikan banyak kemudahan dalam upaya membangun kekuatan Timnas Indonesia oleh PSSI. Hal itu dilihat mulai dari pemain yang diinginkan sudah diberikan, sederet pemain keturunan yang diminta juga sudah mendapat kemudahan untuk diluluskan proses naturalisasinya.

"Artinya, kebutuhan pelatih dan berbagai akomodasi timnas juga sudah disediakan PSSI, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali meloloskan Indonesia ke babak berikut. Kuncinya, STY harus bisa memenangkan dua laga terdekat itu," kata Akmal dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (13/3/2024).

Dengan kondisi di atas, Akmal Marhali mengatakan dua laga melawan Vietnam akan menjadi kunci bagi Shin Tae-yong terkait nasib kontraknya apakah bisa diperpanjang atau justru diganti. Jadi, Timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

"Ini laga penting. Vietnam saja sudah ketar-ketir akan menghadapi Indonesia. Ini menandakan kemenangan merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar,” ujar Akmal Marhali.