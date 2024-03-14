Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kebutuhan Shin Tae-yong Sudah Dipenuhi PSSI, Akmal Marhali Sebut Kemenangan Harga Mati bagi Timnas Indonesia saat Lawan Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |15:05 WIB
Kebutuhan Shin Tae-yong Sudah Dipenuhi PSSI, Akmal Marhali Sebut Kemenangan Harga Mati bagi Timnas Indonesia saat Lawan Vietnam
Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola nasional, Akmal Marhali, menyebut kemenangan jadi harga mati bagi Timnas Indonesia saat melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, PSSI sendiri dinilai sudah memenuhi kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jelang laga itu.

Akmal mengatakan Shin Tae-yong memang diberikan banyak kemudahan dalam upaya membangun kekuatan Timnas Indonesia oleh PSSI. Hal itu dilihat mulai dari pemain yang diinginkan sudah diberikan, sederet pemain keturunan yang diminta juga sudah mendapat kemudahan untuk diluluskan proses naturalisasinya.

Shin Tae-yong

"Artinya, kebutuhan pelatih dan berbagai akomodasi timnas juga sudah disediakan PSSI, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali meloloskan Indonesia ke babak berikut. Kuncinya, STY harus bisa memenangkan dua laga terdekat itu," kata Akmal dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (13/3/2024).

Dengan kondisi di atas, Akmal Marhali mengatakan dua laga melawan Vietnam akan menjadi kunci bagi Shin Tae-yong terkait nasib kontraknya apakah bisa diperpanjang atau justru diganti. Jadi, Timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

"Ini laga penting. Vietnam saja sudah ketar-ketir akan menghadapi Indonesia. Ini menandakan kemenangan merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar,” ujar Akmal Marhali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191823/john_herdman-8WDg_large.jpg
Media Asing Buka-bukaan Bongkar Penyebab John Herdman Pilih Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191783/john_herdman-OLRQ_large.jpg
Kisah John Herdman, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Buat Gawang Maarten Paes Kebobolan 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/50/1659917/tak-kapok-meski-rahang-patah-jake-paul-malah-tantang-si-puv.webp
Tak Kapok! Meski Rahang Patah, Jake Paul Malah Tantang Monster Francis Ngannou
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/12/25/boxing_day.jpg
Sejarah Boxing Day pada Liga Inggris: Tradisi Natal yang Ubah Wajah Sepak Bola Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement