Shin Tae-yong Temukan 2 Harta Karun Selama 2 Minggu di Eropa, Diperkenalkan PSSI di FIFA Matchday Maret 2024?

SHIN Tae-yong menemukan dua harta karun selama dua minggu di Eropa. Dua harta karun yang dimaksud adalah pemain keturunan. Apakah dua pemain keturunan ini bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di FIFA Matchday Maret 2024?

Dalam dua minggu terakhir, Shin Tae-yong berada di Eropa. Ia berkeliling memantau sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia yang bermain di Belanda, Belgia dan Italia.

(Shin Tae-yong bersama Jens Raven (kiri) dan Rafael Struick)

Dari ketiga negara itu, Shin Tae-yong paling lama berada di Belanda. Sebab, selain memantau pemain abroad, pelatih 53 tahun itu juga memburu pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Dalam unggahannya di Instagram. Shin Tae-yong membagikan momen bersama penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven. Masih berusia 18 tahun, tenaga Jens Raven dapat diandalkan terlebih dulu di Timnas Indonesia U-20.

Tenaganya dapat diandalkan untuk membantu Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Dunia U-20 2025. Secara statistik, Jens Raven cukup impresif bersama sang klub. Dari 15 pertandingan, penyerang bertinggi badan 189 sentimeter ini mengemas enam gol.

Satu nama lain adalah fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. Shin Tae-yong menyaksikan laga NEC Nijmegen vs SC Heerenveen yang dimenangkan tuan rumah dengan skor 2-0 pada Minggu, 10 Maret 2024 malam WIB.