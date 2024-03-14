Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tinjau Renovasi Stadion Kanjuruhan, DPR RI: Progres Baru 30 Persen Ditargetkan Selesai Akhir 2024!

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:55 WIB
Tinjau Renovasi Stadion Kanjuruhan, DPR RI: Progres Baru 30 Persen Ditargetkan Selesai Akhir 2024!
Renovasi Stadion Kanjuruhan masih berlangsung sampai saat ini. (Foto: Avirista Midaada/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MALANG – Komisi X DPR RI meninjau proses renovasi Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Mereka pun menyebut bahwa proses renovasi Stadion Kanjuruhan kini baru 30 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2024.

Total, ada lima anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, dan kesenian meninjau langsung pembangunan Stadion Kanjuruhan. Mereka langsung mengecek progres pembangunan dari area sisi barat stadion.

Renovasi Stadion Kanjuruhan

Anggota Komisi X DPR RI itu langsung memasuki area proyek. Sementar aitu, sejumlah awak media hanya diperkenankan menunggu di luar area pagar pembatas renovasi Stadion Kanjuruhan.

Terlihat dari area barat Stadion Kanjuruhan, proses pembangunan memang masih terus berlangsung. Pagar terbuat dari seng setinggi sekira 2 meter terpasang memutar di area stadion selama proses renovasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan kedatangannya dan beberapa anggota Komisi X DPR RI untuk mengecek progres pembangunan Stadion Kanjuruhan. Apalagi, pembangunan stadion ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hari ini kita dibagi tiga ada yang ke Malang, Sidoarjo, Bali. Semuanya ke stadion karena bukan pada fisiknya, fisik itu ada problematika, problematika fisik yakni bangunan," kata Abdul Fikri Faqih, usai kunjungan ke Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Kamis (14/3/2024).

Abdul Fikri menyebut hasil peninjauan kali ini progres pembangunan stadion masih di persentase 30 persen dari total yang ditargetkan. Tetapi, ia sendiri belum melihat secara fisik pembangunan sisi bagian stadion mana yang dilakukan karena anggota Komisi X hanya menerima penjelasan dari PT Waskita Karya, selaku pemenang tender pengerjaan proyek pembangunan.

"Ini tadi ada beberapa yang sudah 50 persen, ada yang baru 30 persen. Semua rata-rata 30 persen, semua total baru 30 persen. Targetnya Desember 2024 selesai," bebernya.

"Kalau secara fisik kita enggak paham, enggak tahu kita dapat 30%, kita terima saja. Kita bukan ke fisik sebetulnya, hanya problematika fisik sudah diselesaikan belum," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
