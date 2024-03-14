Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Kalah 3-4 dari Persita Tangerang, Widodo C Putro: Kita Kurang Beruntung

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |07:04 WIB
Arema FC Kalah 3-4 dari Persita Tangerang, Widodo C Putro: Kita Kurang Beruntung
Arema FC kalah tipis 3-4 dari Persita Tangerang pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024 (Foto: istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Arema FC menelan kekalahan tipis 3-4 dari Persita Tangerang pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kekalahan itu membuat Arema FC kembali lagi terperosok turun ke posisi 15 atau satu strip di atas peringkat terakhir di zona degradasi.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, kekalahan itu memang mengecewakan. Tapi sang pelatih tetap mengapresiasi dan menilai anak-anak asuhnya berjuang luar biasa di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu malam (13/3/2024).

"Kami datang ke sini kami pengen menang, makanya saya perhatikan tadi bisa 3-4 itu sudah luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman pemain yang sudah berjuang keras," ucap Widodo Cahyono Putro, seusai pertandingan.

Bagi Widodo, pertandingan berjalan cukup ketat dan saling terjadi jual beli serangan. Tapi diakuinya ada kesalahan - kesalahan sedikit yang membuat anak asuhnya harus kebobolan dan menelan kekalahan.

"Inilah sepak bola ada kesalahan sedikit itu yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Jadi ke depan akan terus kita evaluasi dari pertandingan malam ini," kata pelatih kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini.

Sementara itu, bek tengah Arema FC Bagas Adi Nugroho mengakui ada beberapa kesalahan - kesalahan yang dibuat oleh para pemain di lapangan. Hal ini membuat lawan berhasil mengonversikan peluang menjadi gol. Di sisi lain beberapa kali peluang yang dihasilkan tim kebanggaan masyarakat Malang itu belum dimaksimalkan jadi gol.

Halaman:
1 2
      
