Hasil Persita Tangerang vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Menang Dramatis 4-3

TANGERANG – Persita Tangerang sukses meraih kemenangan atas Arema di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (13/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Tim tuan rumah harus berjuang hingga menit-menit akhir untuk mengamankan tiga poin. Persita Tangerang menang dramatis 4-3 pada laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Singo Edan -julukan Arema FC- yang bermain sebagai tim tamu sukses membuka keran golnya lebih dulu pada menit ke-5. Gol cepat Arema FC itu dicetak oleh Johan Ahmad Farizi usai memanfaatkan umpan matang dari Ariel Lucero.

Persita mencoba untuk merespon gol cepat tersebut. Namun sialnya, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu justru harus kembali kecolongan oleh Arema FC lewat sontekan Charles Lokolingoy pada menit ke-24.

Hanya berselang dua menit, Persita berhasil memperkecil kedudukan lewat tendangan roket Ezequiel Vidal. Lalu secara mengejutkan, Pendekar Cisadane sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Ramiro Fergonzi di menit ke-31.

Di menit 40, Persita hampir membalikan keadaan lewat tendangan Irsyad Maulana yang masih bisa ditepis kiper Singo Edan, Julian Schwarzer. Pada akhirnya, Persita dan Arema FC bermain imbang 2-2 di babak pertama.