6 Pesepakbola Top Dunia ini Ternyata Penggemar Berat Anime, Nomor 1 Pernah Selebrasi ala Son Goku dari Dragon Ball

SEDERET pesepakbola top dunia ini ternyata adalah penggemar berat anime. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai momen baik di dalam maupun luar lapangan yang para pemain tersebut tunjukkan.

Seperti diketahui, anime menjadi salah satu hiburan dan hobi utama bagi banyak orang di dunia. Mulai dari jalan cerita, animasi, hingga gesture yang ikonik membuat serial animasi asal Jepang ini banyak digandrungi termasuk oleh pesepakbola.

Baru-baru ini, dunia anime sedang berduka karena mangaka atau pelukis komik legendaris Dragon Ball, Akira Toriyama meninggal dunia. Hal ini membuat para pecinta anime sedih.

Belum lagi, saat ini manga Dragon Ball Super masih berjalan sehingga banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari seri anime ini.

Berikut adalah 6 pesepakbola top dunia yang ternyata merupakan penggemar berat Anime.

6. Paul Pogba





Salah satu gelandang terbaik, Paul Pogba diketahui sangat menyukai anime. Ia bahkan pernah menggunakan model rambut berwarna biru yang terinspirasi dari anime Dragon Ball. Selain itu, ia juga merupakan penggemar berat anime legendaris lainnya, yakni One Piece.

5. Eden Hazard





Eden Hazard diketahui adalah penggemar berat serial anime Naruto. Dalam berbagai kesempatan, pemain Timnas Belgia ini kedapatan menonton setiap episode dari serial animasi legendaris ini.