Kisah Jonathan Khemdee Musuh Utama Pencinta Timnas Indonesia: Dulu Buang Medali SEA Games Kini Bersinar di Liga Thailand

KISAH Jonathan Khemdee, musuh utama pencinta Timnas Indonesia yang kini tengah bersinar di Liga Thailand akan dibahas Okezone di artikel ini. Jonathan Khemdee dibenci oleh pencinta sepakbola Tanah Air karena kelakukannya selama SEA Games 2023, terutama usai membuang medali perak yang diraih Thailand.

Nama Jonathan Khemdee begitu terkenal selama ajang SEA Games 2023 bergulir di Kamboja pada 29 April hingga 16 Mei 2023 lalu. Bukan karena prestasinya di lapangan, Jonathan Khemdee terkenal lantaran kontroversinya selama membela Timnas Thailand U-22.

Puncak dari hal kontroversi Jonathan Khemdee adalah ketika di partai final yang mempertemukan Timnas Indonesia U-22 vs Thailand U-22. Kala itu skuad Garuda Muda berhasil menyabet medali emas berkat kemenangan 5-2.

Jonathan Khemdee lantas tampaknya tak senang dengan raihan medali silver Timnas Thailand U-22 karena cuma bisa menjadi runner-up. Karena hal tersebut, Jonathan Khemdee pun mulai berulah.

Seperti halnya Jonathan Khemdee mengambil maskot atau boneka SEA Games 2023 sendiri. Perlu diketahui, biasanya boneka diberikan salah satu orang kepada pemain atau staf yang mendapatkan medali.

Selanjutnya, setelah mendapatkan medali perak SEA Games 2023, bek berusia 21 tahun itu justru melempar medali beserta maskot SEA Games 2023 ke arah penonton, Tindakan itu tentu tidak menghargai panitia SEA Games 2023 Kamboja.