Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jonathan Khemdee Musuh Utama Pencinta Timnas Indonesia: Dulu Buang Medali SEA Games Kini Bersinar di Liga Thailand

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:14 WIB
Kisah Jonathan Khemdee Musuh Utama Pencinta Timnas Indonesia: Dulu Buang Medali SEA Games Kini Bersinar di Liga Thailand
Pemain Timnas Thailand U-22, Jonathan Khemdee. (Foto: Instagram/jkhemdee17)
A
A
A

KISAH Jonathan Khemdee, musuh utama pencinta Timnas Indonesia yang kini tengah bersinar di Liga Thailand akan dibahas Okezone di artikel ini. Jonathan Khemdee dibenci oleh pencinta sepakbola Tanah Air karena kelakukannya selama SEA Games 2023, terutama usai membuang medali perak yang diraih Thailand.

Nama Jonathan Khemdee begitu terkenal selama ajang SEA Games 2023 bergulir di Kamboja pada 29 April hingga 16 Mei 2023 lalu. Bukan karena prestasinya di lapangan, Jonathan Khemdee terkenal lantaran kontroversinya selama membela Timnas Thailand U-22.

Puncak dari hal kontroversi Jonathan Khemdee adalah ketika di partai final yang mempertemukan Timnas Indonesia U-22 vs Thailand U-22. Kala itu skuad Garuda Muda berhasil menyabet medali emas berkat kemenangan 5-2.

Jonathan Khemdee lantas tampaknya tak senang dengan raihan medali silver Timnas Thailand U-22 karena cuma bisa menjadi runner-up. Karena hal tersebut, Jonathan Khemdee pun mulai berulah.

Momen Jonathan Khemdee membuang medali SEA Games 2023

Seperti halnya Jonathan Khemdee mengambil maskot atau boneka SEA Games 2023 sendiri. Perlu diketahui, biasanya boneka diberikan salah satu orang kepada pemain atau staf yang mendapatkan medali.

Selanjutnya, setelah mendapatkan medali perak SEA Games 2023, bek berusia 21 tahun itu justru melempar medali beserta maskot SEA Games 2023 ke arah penonton, Tindakan itu tentu tidak menghargai panitia SEA Games 2023 Kamboja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659163/disiplin-dan-pantang-menyerah-jadi-kunci-timnas-hoki-es-indonesia-raih-medali-emas-cvr.webp
Disiplin dan Pantang Menyerah Jadi Kunci Timnas Hoki Es Indonesia Raih Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Janice Tjen Ditargetkan Masuk 30 Besar Dunia di 2026 Demi Tiket Olimpiade LA 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement