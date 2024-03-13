Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Pukul Pemain Timnas Indonesia, Pemain Ini Tak Pernah Lagi Dipanggil Timnas Vietnam

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |07:15 WIB
Setelah Pukul Pemain Timnas Indonesia, Pemain Ini Tak Pernah Lagi Dipanggil Timnas Vietnam
Pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc sempat memukul kepala Haykal Alhafiz di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: VFF)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc, sejauh ini masih belum dipanggil untuk membela Timnas Vietnam. Menariknya terakhir kali Hong Phuc membela Vietnam adalah ketika ada insiden pemukulan yang ia lakukan terhadap penggawa Timnas Indonesia U-23.

Momen pemukulan itu tepatnya terjadi di final Piala AFF U-23 2023 lalu. Pada saat itu, Vietnam U-23 berjumpa dengan Timnas Indonesia U-23 dan keduanya pun saling bermain ngotot sejak awal laga.

Permainan keras pun terlihat dalam laga final Piala AFF U-2 2023 dalam turnamen yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023 tersebut. Timnas Indonesia U-23 berhasil ke final usai menyingkirkan Thailand 3-1 di semifinal.

Sedangkan Vietnam U-23 lolos ke final berkat kemenangan telak 4-1 atas Malaysia. Sebagai dua tim terbaik yang lolos ke final, tidak heran jika Vietnam U-23 dan Timnas Indonesia U-23 bermain maksimal sejak menit pertama.

Haykal Alhafiz

Sayangnya, permainan yang ketat itu membuat Hong Phuc melakukan tindakan yang tak terpuji. Ia memukul pemain Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz dalam laga final tersebut.

Hal yang membuat netizen Tanah Air geram karena insiden pemukulan Hong Phuc kepada Haykal Alhafiz luput dari penglihatan wasit. Sehingga pemain berusia 20 tahun itu pun terbebas dari hukuman dari insiden tersebut.

Halaman:
1 2
      
