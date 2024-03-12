2 Pemain Keturunan Ini Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

DUA pemain keturunan disebut-sebut bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Calvin Verdonk.

Spekulasi tersebut berawal dari postingan Instagram Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Coach Shin -sapaan akrab Shin Tae-yong- yang tengah memantau para pemain abroad Timnas Indonesia kedapatan bertemu dengan dua nama di atas.

Shin Tae-yong memposting foto bersama Calvin Verdonk usai pertandingan NEC Nijmegen vs SC Heerenveen di lanjutan Liga Belanda 2023-2024, akhir pekan kemarin. Shin Tae-yong sendiri awalnya menyaksikan laga tersebut untuk memantau dia pemain Timnas Indonesia yakni Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye yang memperkuat SC Heerenveen.

“Menonton dua pertandingan terakhir di Belanda. Apakah kami akan menemukan pemain baru kali ini?,” tanya Shin Tae-yong dalam unggahan terbarunya di Instagram, sembari membagikan sejumlah momen termasuk foto bareng dengan Calvin Verdonk.

Pada kesempatan lain, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat berfoto dengan pemain Dordrecht U-21, Jens Raven. Pada unggahan foto itu juga terlihat salah satu striker keturunan Timnas Indonesia, Rafael Struick.