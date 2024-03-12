Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Keturunan Ini Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |22:25 WIB
2 Pemain Keturunan Ini Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?
Dua pemain keturunan berpotensi bergabung ke Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

DUA pemain keturunan disebut-sebut bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Calvin Verdonk.

Spekulasi tersebut berawal dari postingan Instagram Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Coach Shin -sapaan akrab Shin Tae-yong- yang tengah memantau para pemain abroad Timnas Indonesia kedapatan bertemu dengan dua nama di atas.

Shin Tae-yong memposting foto bersama Calvin Verdonk usai pertandingan NEC Nijmegen vs SC Heerenveen di lanjutan Liga Belanda 2023-2024, akhir pekan kemarin. Shin Tae-yong sendiri awalnya menyaksikan laga tersebut untuk memantau dia pemain Timnas Indonesia yakni Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye yang memperkuat SC Heerenveen.

“Menonton dua pertandingan terakhir di Belanda. Apakah kami akan menemukan pemain baru kali ini?,” tanya Shin Tae-yong dalam unggahan terbarunya di Instagram, sembari membagikan sejumlah momen termasuk foto bareng dengan Calvin Verdonk.

Pada kesempatan lain, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat berfoto dengan pemain Dordrecht U-21, Jens Raven. Pada unggahan foto itu juga terlihat salah satu striker keturunan Timnas Indonesia, Rafael Struick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658949/ffi-sebut-timnas-futsal-indonesia-kini-jadi-perhatian-jelang-piala-asia-2026-sbl.webp
FFI Sebut Timnas Futsal Indonesia Kini Jadi Perhatian Jelang Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Siap Lepas Jay Idzes, Sassuolo Buka Pintu Negosiasi dengan AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement