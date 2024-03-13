Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Tidak Ada Gol, Skor Kacamata Bertahan Sampai Laga Usai

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |22:31 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Tidak Ada Gol, Skor Kacamata Bertahan Sampai Laga Usai
Persebaya Surabaya bermain imbang tanpa gol kontra Madura United di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persebaya)
SURABAYA – Persebaya Surabaya menghadapi Madura United di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (13/3/2024) malam WIB.

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Namun, tidak adanya gol membuat kedua tim harus puas berbagi angka pada laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya Surabaya langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Wildan Ramdhani dan Bruno menjadi motor serangan utama Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- di babak pertama.

Sementara, Madura United masih menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik. Tim besutan Mauricio Souza itu menerapkan skema bertahan yang sulit ditembus Persebaya Surabaya.

Kedua tim terpantau bermain terbuka memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama. Meski begitu, serangan yang dilancarkan oleh Persebaya Surabaya terpantau lebih efektif. Namun, tidak ada gol hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama.

