Hadapi Persita Tangerang, Ini Trik Arema FC Pertahankan Konsistensi Pemain di Bulan Ramadhan

Para pemain Arema FC di sesi latihan bersama (Foto: Media Arema FC)

PERTANDINGAN di bulan Ramadan menjadi tantangan bagi Arema FC. Singo Edan akan menghadapi Persita di lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (13/3/2024).

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengakui telah memiliki siasat bagaimana menjaga kondisi pemainnya di tengah bulan puasa. Bahkan latihan tim yang sebelumnya biasanya pagi dan sore, sudah disesuaikan dengan kondisi pertandingan liga di bulan Ramadhan, yang digelar pada sore dan malam hari.

"Tentunya juga dalam pertandingan ini yang sebelumnya kami sudah menyiasati latihan-latihan menyesuaikan Ramadan," ucap Widodo Cahyono Putro, saat konferensi pers sebelum pertandingan.

Pelatih asal Cilacap ini percaya pemainnya bisa mempertahankan konsistensi hasil positif di empat laga sebelumnya. Terlebih sebelum pertandingan melawan Persita, ada jeda waktu yang memang tidak terlalu mepet, sehingga bisa dimanfaatkan oleh timnya.

"Kita ada jeda waktu itu yang tidak banyak, tapi itu yang kita manfaatkan untuk recovery pemain. Kami bersyukur pemain bisa kembali lagi," ungkap dia.

"Tentunya konsistensi pemain tidak terpengaruh dengan datangnya bulan Ramadan, dan bahkan bisa menjadi tantangan bagi mereka," tutur pelatih berusia 53 tahun ini.