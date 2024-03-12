Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Nathan Tjoe-A-On Resmi Jadi WNI: 8 Pemain Naturalisasi Siap Tempur!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |08:22 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Nathan Tjoe-A-On Resmi Jadi WNI: 8 Pemain Naturalisasi Siap Tempur!
Nathan Tjoe siap turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam setelah Nathan Tjoe-A-On resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akan diulas Okezone. Nathan Tjoe-A-On bersama Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen tiba di Jakarta, Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 WIB.

Tak lama setelah tiba di Indonesia, Nathan Tjoe-A-On langsung mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada tengah malam tadi. Nathan Tjoe-A-On mengambil sumpah lebih dulu ketimbang Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen karena berkas naturalisasinya sudah lengkap.

Nathan Tjoe resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

Sekadar diketahui, berkas naturalisasi Nathan Tjoe-A-On sejatinya sudah kelar pada akhir Desember 2023, berbarengan dengan Jay Idzes (Venezia FC). Namun, karena belum sempat mengambil sumpah WNI saat itu, Nathan Tjoe-A-On belum resmi memegang paspor Indonesia.

Setelah resmi mendapatkan paspor dan KTP Indonesia, Nathan Tjoe-A-On sudah bisa didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Besar harapannya, proses perpindahan federasi Nathan Tjoe-A-On berjalan cepat sehingga fullback kiri 22 tahun ini dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bersua Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Di luar Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, saat ini ada delapan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Mereka ialah Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Jay Idzes, Marc Klok dan Rafael Struick.

Jika nantinya hanya Nathan Tjoe-A-On yang proses naturalisasinya selesai, pola apa yang akan diandalkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia bersua Vietnam? Pelatih 53 tahun itu akan mengandalkan formasi 3-4-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
