HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Enggan Bersantai meski Sudah Genggam Tiket ke Championship Series Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |19:56 WIB
Borneo FC Enggan Bersantai meski Sudah Genggam Tiket ke Championship Series Liga 1 2023-2024
Borneo FC tak akan bersantai meski sudah pasti ke Championship Series Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

SAMARINDA - Borneo FC tidak akan bersantai mengarungi enam laga sisa kendati sudah mengamankan tiket Championships Series Liga 1 2023-2024. Pelatih Pieter Huistra ingin tim besutannya terus mempertahankan tren kemenangannya.

Pesut Etam sudah memastikan tiket Championships Series kendati masih menyisakan enam laga sisa di Liga 1 2023-2024. Borneo FC yang sekarang sedang duduk di puncak klasemen sudah mustahil untuk terlempar dari empat besar.

Borneo FC

Borneo FC sedang mengemas 66 poin, unggul 15 angka atas Persib Bandung yang duduk di posisi dua. Pahit-pahitnya, jika kalah beruntun di enam laga sisa, mereka hanya akan turun ke peringkat dua. Itu pun jika Pangeran Biru sukses menyapu bersih sisa laga yang ada dengan kemenangan.

Tak bisa dipungkiri performa Borneo FC di musim ini sangat fantastis. Bahkan, mereka saat ini telah melewati 17 laga tanpa kekalahan. Ada pun kemenangan terbaru didapat atas Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 pada pekan ke-28.

Huistra sangat senang bisa membawa Borneo FC melangkah seperti sekarang ini. Pelatih asal Belanda itu memberikan apresiasi setinggi langit kepada para pemain yang telah berjuang keras untuk meraih kemenangan demi kemenangan di tiap pertandingan.

“Sangat menyenangkan, kami harus memberikan ekstra striker, tenaga ekstra di bagian tengah dan di situasi itu kamu membutuhkan sedikit keberuntungan,” kata Huistra, dilansir dari situs LIB, Selasa (12/3/2024).

“Tapi tim ini berjuang hingga akhir, mereka telah berjuang sepanjang musim ini tapi saya rasa dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pantas mendapatkannya, ini hadiah ekstra. Jadi kami harus berterima kasih,” sambung mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia itu.

Keberhasilan mengunci tiket Championships Series, praktis membuat Borneo FC tidak punya beban mengarungi sisa laga yang ada. Tapi, Huistra memastikan pemainnya tidak akan bisa santai. Ia berambisi mengakhiri regular series dengan hasil semaksimal mungkin.

Halaman:
1 2
      
