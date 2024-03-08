Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menang Dramatis atas Persebaya Surabaya 2-1, Borneo FC Amankan Tiket Championship Series Liga 1 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |12:02 WIB
Menang Dramatis atas Persebaya Surabaya 2-1, Borneo FC Amankan Tiket Championship Series Liga 1 2023-2024
Borneo FC menjadi kesebelasan pertama yang pasti tampil di Championship Series Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

BALIKPAPAN - Borneo FC berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024, Kamis 7 Maret malam WIB. Pesut Etam pun mengamankan satu tempat di Championship Series musim ini.

Bertanding di Stadion Batakan, Kalimantan Timur, Bajul Ijo memimpin terlebih dahulu pada melalui Toni Firmansyah (85'). Kendati demikian, tuan rumah mampu comeback via gol bunuh diri Kasim Botan (90+2') melakukan gol bunuh diri dan sepakan Ikhsan Zikrak (90+8').

Borneo FC vs Persebaya Surabaya

Kemenangan atas Persebaya membuat Borneo semakin kokoh dipuncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 66 poin. Mereka unggul 18 angka dari Persib Bandung di tempat kedua yang baru memainkan 27 pertandingan.

Sementara itu, Borneo FC memastikan satu tempat di babak Championship Series. Enam laga yang tersisa tak memungkinkan bagi Madura United, yang saat ini mengoleksi 45 poin, untuk menggusur anak asuh Peter Huistra.

Championship Series hanya meloloskan empat tim teratas untuk bersaing meraih gelar juara Liga 1 2023-2024. Nantinya, keempat tim tersebut bakal tampil di babak semifinal dan final dengan memainkan sistem home and away.

Halaman:
1 2
      
