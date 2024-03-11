Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Absen, Inter Miami Kalah 2-3 dari Montreal

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:18 WIB
Lionel Messi Absen, Inter Miami Kalah 2-3 dari Montreal
Lionel Messi saat menyaksikan laga Inter Miami vs Montreal (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA – Lionel Messi ditemani sang istri, Antonela Roccuzzo saat menyaksikan laga Inter Miami kontra Montreal. The Herons yang tanpa diperkuat sang bintang harus mengakui kekalahan 2-3.

Lionel Messi absen saat Inter Miami dikalahkan Montreal di pekan keempat Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Pertandingan itu berlangsung di Chase Stadium, Florida, Amerika Serikat pada Senin (11/3/2024) dini hari WIB.

 

Tiga gol untuk Montreal dicatatkan oleh Fernando Alvarez (13’), Matias Coccaro (75’), dan Sunusi Ibrahim (78’). Sementara, The Herons -julukan Inter Miami- hanya mampu membalaskan dua gol lewat Leonardo Campana (71’), dan Jordi Alba (80’).

Meskipun absen dalam pertandingan ini, Messi menyempatkan hadir langsung di Chase Stadium. Megabintang Timnas Argentina itu hadir bersama Antonela Roccuzzo dengan mengenakan kemeja santai berkelir hitam.

 BACA JUGA:

Sayangnya, ketiadaan Messi berdampak sangat buruk karena Inter Miami menelan kekalahan. Menurut laporan Goal Internasional, Messi diduga mengalami cedera meskipun juru bicara Inter Miami sempat mengeluarkan pernyataan bahwa La Pulga -julukan Lionel Messi- sedang diistirahatkan.

Pemain berusia 36 tahun itu diduga mengalami cedera tulang kering usai menerima tekel keras pada laga melawan Nashville di Piala CONCACAF 2024, Jumat (8/3/2024) lalu. Messi mencetak satu gol dalam pertandingan yang berakhir imbang (2-2) itu.

Halaman:
1 2
      

