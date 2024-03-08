Hasil Nashville SC vs Inter Miami di CONCACAF Champions Cup 2024: Lionel Messi-Luis Suarez Selamatkan The Herons dari Kekalahan

NASHVILLE - Hasil Nashville SC vs Inter Miami di CONCACAF Champions Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Geodis Park, Nashville, Amerika Serikat, Jumat (8/3/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Tuan rumah unggul 2-0 lebih dulu via brace Jacob Shaffelburg (4', 46'). Namun, Lionel Messi (52') dan Luis Suarez (90+5') sukses membawa The Herons terhindar dari kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Inter Miami harus kecolongan gol cepat di menit ke-4 lewat Jacob Shaffelburg. Lionel Messi dan koleg mencoba merespon gol cepat tersebut. Messi sendiri mendapat peluang di menit ke-12 lewat tendangannya yang masih melenceng tipis ke kanan gawang Nashville.

Tim tamu kerap melancarkan serangan ke lini pertahanan tuan rumah. Akan tetapi, serangan tim besutan Gerardo Martino itu masih terlalu polos sehingga masih mampu diantisipasi dengan mudah oleh pertahanan Nashville.

Kedua tim saling jual beli serangan kendati sampai laga memasuki menit ke-30 belum ada tambahan gol yang tercipta. Messi dan kolega masih terus mencari celah untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Namun sampai peluit tanda berakhir babak pertama dibunyikan masih belum ada tambahan gol yang tercipta. Inter Miami untuk sementara tertinggal 0-1 dari Nashville.

Usai turun minum, Nashville berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Inter Miami lewat gol yang kembali dicetak Shaffelburg pada menit 46. Tertinggal dua gol tak membuat pasukan Martino menyerah begitu saja.