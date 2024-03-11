5 Stadion dengan Kapasitas Penonton Terbanyak di Asia Tenggara, Nomor 1 Terbesar Ke-15 di Dunia

5 Stadion dengan Kapasitas Penonton Terbanyak di Asia Tenggara. (Foto: Instagram/jakintstadium)

TERDAPAT 5 stadion dengan kapasitas penonton terbanyak di Asia Tenggara akan dibahas Okezone di artikel ini. Saat ini, negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai banyak yang membangun stadion sepakbola berstandar FIFA.

Kendati demikian hanya beberapa stadion saja yang memiliki kapasitas penonton yang sangat banyak. Tercatat ada lima stadion megah yang membuat negara-negara Asia Tenggara bangga, Penasaran dari negara mana saja?

Berikut 5 Stadion dengan Kapasitas Penonton Terbanyak di Asia Tenggara:

5. Stadion Morodok Techo National (Kamboja)





Stadion Morodok Techo National adalah stadion serba guna di Phnom Penh, Kamboja. Lokasinya berada di tempat utama Kompleks Olahraga Nasional Morodok Techo.

Desain seluruh stadion didasarkan pada bunga Rumduol dan parit yang mengelilinginya, mirip dengan yang digunakan di Angkor Wat. Stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk 75.000 orang.

4. Stadion Utama Gelora Bung Karno (Indonesia)





SUGBK adalah sebuah stadion serba guna yang terletak di pusat Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno di Jakarta Pusat, Indonesia. Sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepakbola.

Nama stadion ini diambil dari nama Sukarno, presiden Indonesia saat itu, yang mencetuskan ide pembangunan kompleks olahraga tersebut. SUGBK pun memiliki kapasitas penonton sebanyak 77.193 penonton.