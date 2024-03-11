Baru Promosi, PSBS Biak Langsung Usung Target Juara Liga 1 Musim Depan!

PADANG – PSBS Biak berhasil promosi ke Liga 1 musim depan usai keluar sebagai juara di Liga 2 2023-2024. Tim berjuluk Badai Pasifik itu sangat antusias menyambut kompetisi musim depan dan bahkan menargetkan gelar juara pada musim pertamanya itu.

Manajer klub, Yan Permenas Mandenas menyampaikan, promosinya PSBS Biak ke Liga 1 musim depan menjadi kado spesial untuk masyarakat Papua. Seperti diketahui, saat ini tidak ada perwakilan tim dari Bumi Cenderawasih setelah Persipura Jayapura terdegradasi pada musim 2021-2022.

Naiknya PSBS seakan menjadi jawaban sepakbola Papua siap untuk kembali bersaing di Liga 1. Yan Mandenas bahkan tak ingin klubnya sekadar menjadi penggembira di musim depan karena menargetkan mahkota juara musim depan.

“Tentunya menjadi kado spesial untuk masyarakat Papua dan Biak Numfor khususnya. Karena memang tujuan saya membangun sepak bola di tanah Papua tidak lain untuk menggantikan tim Papua di Liga 1 yang saat ini vakum,” kata Yan Mandenas saat ditemui wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatra Barat, dikutip Senin (11/3/2024).

“PSBS Biak menjadi jawaban pasca Persipura turun ke Liga 2 dan sekarang kita bisa menunjukan konsistensi tim Papua sudah siap untuk bersaing lagi di Liga 1. Mudah-mudahan konsistensi kita untuk membangun kekuatan tim sepak bola Papua, semoga kita bisa ciptakan sejarah lagi dengan PSBS Biak bisa juara Liga 1, itu target kita kedepan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Yan Mandenas menyampaikan PSBS Biak akan langsung mempersiapkan timnya pada bulan depan untuk menatap Liga 1 2024-2025. Walau sadar timnya merupakan pendatang, ia tetap yakin skuad Badai Pasifik bisa tampil konsisten guna mewujudkan target juara.