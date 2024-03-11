Bupati Musim Banyuasin dan PPKGBK Apresiasi SeeJontor FC Semangat Majukan Sepak Bola Diselimuti Kegiatan Sosial

JAKARTA - Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Apriyadi mengapresiasi eksistensi dan semangat SeeJontor FC turut memajukan sepakbola Indonesia. SeeJontor FC baru saja merayakan ulang tahunnya yang kedua dengan mengusung tema Together Stronger berjalan sukses di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2024).

Acara yang mulai digelar pukul 15.30 sampai 19.00 WIB juga sekaligus launching jersey anyar tim. Jersey klasik berwarna hitam dengan rib merah marun itu didukung penuh oleh Kab. MUBA (Musi Banyuasin).

"MUBA hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada SeeJontor FC. Selamat ulang tahun untuk komunitas sepakbola Jurnalis terbesar di Indonesia. Semoga semakin kompak dan tali persaudaraan semakin erat. Saya berharap tak hanya sampai disini saja, ke depan kita harus terus saling berkolaborasi membuat kegiatan yang lebih luar biasa lagi" kata Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Apriyadi.

Selama dua tahun berdiri, SeeJontor FC tidak hanya mengutamakan kegiatan bermain sepak bola semata. SeeJontor FC yang diawaki jurnalis Ibu Kota itu telah berhasil menggelar berbagai kegiatan, seperti diskusi terkait isu sepakbola nasional dan donasi untuk mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga.

Sejatinya, hari ulang tahun komunitas sepakbola Jurnalis terbesar di Indonesia jatuh pada Selasa (5/3/2024). Namun, pengurus dan anggota SeeJontor FC kompak untuk merayakan hari ulang tahun keduanya pada akhir pekan, sekaligus bersilaturahmi lewat sepakbola.

Tidak hanya bermain sepakbola, perayaan hari ulang tahun SeeJontor FC ini sekaligus melakukan kegiatan bakti sosial menjelang bulan ramadhan.