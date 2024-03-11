PSIS Semarang vs Persis Solo: Milomir Seslija Optimis Laskar Sambernyawa Tetap Maksimal meski Jalani Puasa Ramadhan

PELATIH Persis Solo, Milomir Seslija, percaya bulan suci Ramadhan takkan menghambat anak buahnya untuk tampil maksimal. Karena itu, ia pun optimis tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu dapat mengalahkan PSIS Semarang saat kedua tim bentrok di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024.

Ya, Persis Solo akan melakoni laga Derby Jawa Tengah (Jateng) kontra PSIS Semarang di bulan Ramadan, Kamis 14 Maret 2024 mendatang. Menurut pelatih asal Bosnia itu, pemain Indonesia sudah terbiasa dengan bulan Ramadan.

Sehingga Milomir percaya bulan suci Ramadhan takkan menggangu performa Persi Solo. Hanya tinggal melakukan penyesuaian menyambut bulan puasa tersebut.

"Kami akan menyesuaikan untuk porsi latihan dan pemain Indonesia sudah terbiasa dengan bulan Ramadan karena terbiasa berlatih malam," kata Milomor, dikutip Senin (11/3/2024).

Dilanjutkan Milo, bulan Ramadan justru membuat pemain lebih sehat karena secara kandungan lemak di dalam tubuhnya menjadi lebih sedikit dan mereka berlatih dengan baik.

"Saya juga berpuasa, tapi sekali lagi bulan Ramadan membuat pemain lebih sehat," beber dia.