Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIS Semarang vs Persis Solo: Milomir Seslija Optimis Laskar Sambernyawa Tetap Maksimal meski Jalani Puasa Ramadhan

Romensy August , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |05:59 WIB
PSIS Semarang vs Persis Solo: Milomir Seslija Optimis Laskar Sambernyawa Tetap Maksimal meski Jalani Puasa Ramadhan
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

PELATIH Persis Solo, Milomir Seslija, percaya bulan suci Ramadhan takkan menghambat anak buahnya untuk tampil maksimal. Karena itu, ia pun optimis tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu dapat mengalahkan PSIS Semarang saat kedua tim bentrok di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024.

Ya, Persis Solo akan melakoni laga Derby Jawa Tengah (Jateng) kontra PSIS Semarang di bulan Ramadan, Kamis 14 Maret 2024 mendatang. Menurut pelatih asal Bosnia itu, pemain Indonesia sudah terbiasa dengan bulan Ramadan.

Sehingga Milomir percaya bulan suci Ramadhan takkan menggangu performa Persi Solo. Hanya tinggal melakukan penyesuaian menyambut bulan puasa tersebut.

"Kami akan menyesuaikan untuk porsi latihan dan pemain Indonesia sudah terbiasa dengan bulan Ramadan karena terbiasa berlatih malam," kata Milomor, dikutip Senin (11/3/2024).

Persis Solo

Dilanjutkan Milo, bulan Ramadan justru membuat pemain lebih sehat karena secara kandungan lemak di dalam tubuhnya menjadi lebih sedikit dan mereka berlatih dengan baik.

"Saya juga berpuasa, tapi sekali lagi bulan Ramadan membuat pemain lebih sehat," beber dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/26/pelatih_napoli_antonio_conte_foto_football_ita.jpg
Jelang Napoli vs Bologna di Final Piala Super Italia, Conte: Format Baru Bikin Persaingan Lebih Menantang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement