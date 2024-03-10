Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Girang Dipanggil Timnas Indonesia, Marc Klok Fokus Dulu ke Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |16:04 WIB
Girang Dipanggil Timnas Indonesia, Marc Klok Fokus Dulu ke Persib Bandung
Marc Klok pilih fokus membela Persib Bandung dulu baru ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, semringah kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Gelandang bernomor punggung 23 itu dipersiapkan untuk melakoni laga kontra Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Klok mengucapkan rasa syukurnya bisa kembali membela Timnas Indonesia. Apalagi, pemanggilan untuk membela negara menjadi yang paling dinantikan dalam karier sepakbolanya.

Marc Klok berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

“Saya sangat bersyukur selalu karena ketika negara memanggil itu selalu bangga. Kami akan menghadapi pertandingan besar di babak kualifikasi,” ucap Klok kepada awak media, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Namun, gelandang naturalisasi asal Belanda itu harus bermain dulu untuk Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Pangeran Biru akan melawan Persikabo 1973 pada laga yang digelar Jumat 15 Maret 2024.

“Fokus dulu dulu lawan Persikabo baru fokus ke Vietnam,” tegas Klok.

Pemain berusia 30 tahun itu membenarkan saat ini Timnas Indonesia kedatangan empat pemain baru. Mereka adalah Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen.

Halaman:
1 2
      
