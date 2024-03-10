Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Harap Bobotoh Senang Persib Bandung Menang 2-1 atas Persija Jakarta

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:07 WIB
Marc Klok Harap Bobotoh Senang Persib Bandung Menang 2-1 atas Persija Jakarta
Marc Klok harap kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta bikin Bobotoh bahagia (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, berharap Bobotoh senang dengan hasil yang diraih timnya saat menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Sebab, mereka sudah menunggu hasil positif itu sejak lama.

Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 9 Maret 2024 sore WIB. Brace David da Silva (24', 69') hanya bisa dibalas sekali oleh Maciej Gajos (28').

Persib Bandung vs Persija Jakarta

“Ya, semoga mereka (Bobotoh) senang, mereka menunggu kemenangan ini sejak lama,” kata Klok kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) usai pertandingan, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Gelandang naturalisasi asal Belanda itu melihat para Bobotoh sangat bergairah menantikan hasil laga ini. Bahkan, mereka memberikan semangat dan dukungan kepada tim sebelum memulai pertandingan.

“Mereka sudah datang ke latihan juga dan sebelum game sudah kumpul di sana (Graha Persib). Saya bangga sekali kalau mereka bisa merasa senang sekali,” tutur Klok.

Pemain berusia 30 tahun itu berharap kemenangan ini membuat Persib semakin kokoh di posisi empat besar. Dengan begitu, Maung Bandung bisa lolos ke championship series Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
