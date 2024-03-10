Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Tim Liga 2 Promosi ke Liga 1 2024-2025, Erick Thohir: Menambah Semarak Liga!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |13:43 WIB
3 Tim Liga 2 Promosi ke Liga 1 2024-2025, Erick Thohir: Menambah Semarak Liga!
Erick Thohir soroti 3 tim yang sukses promosi ke Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik tiga tim Liga 2 yang berhasil promosi ke Liga 1 2024-2025. Menurutnya, kehadiran tiga tim ini akan membuat liga lebih semarak.

Sebagaimana diketahui, tiga tiket promosi ke Liga 1 musim depan jadi milik PSBS Biak, Semen Padang, dan Maluku Utara (Malut) United. PSBS Biak adalah juara Liga 2 2023-2024.

Malut United

Lalu, Semen Padang lolos usai menjadi runner-up Liga 2 2023-2024. Sementara itu, (Malut) United keluar menjadi tim peringkat ketiga dalam kompetisi kasta kedua di Indonesia.

Kini, Sumatra akan diwakili Semen Padang, sedangkan PSBS Biak mewakili Papua, dan Malut United akan mengembalikan kesebelasan asal Pulau Maluku. Jadi, seluruh wilayah Indonesia pun terwakili.

Erick Thohir mengatakan ketiga tim itu telah berjuang untuk dapat promosi ke Liga 1. Dia nilai PSBS Biak, Semen Padang, dan Malut United akan membuat persaingan pada Liga 1 akan makin ketat dengan kehadiran mereka.

"Selamat kepada tiga tim yang berhasil promosi. Dan ini menambah semarak liga karena tiga tim yang promosi mewakili wilayah di luar Jawa dengan wilayah pulau yang berbeda. Ini benar-benar liga Indonesia," ujar Erick Thohir, dilansir dari laman PSSI, Minggu (10/3/2024).

Halaman:
1 2
      
