Ditonton Shin Tae-yong, Rafael Struick Cetak Gol dan Antar ADO Den Haag U-21 Main 2-2 dengan FC Dordrecht U-21

STRIKER Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick berhasil menyumbang satu gol saat ADO Den Haag U-21 ditahan FC Dordrecht U-21 di matchday lanjutan U-21 Divisie 2, pada Sabtu (9/3/2024). Menariknya aksi Rafael Struick tersebut disaksikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Seperti yang diketahui, saat ini Shin Tae-yong memang tengah berada di Eropa, tepatya di Belanda untuk memantau pemain keturunan Indonesia. Hal tersebut dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu karena ia ingin memantau langsung calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya.

Selain mencari pemain naturalisasi baru, Shin Tae-yong juga memanfaatkan momen tersebut untuk melihat anak buahnya yang bermain di Belanda, Belgia, hingga Italia. Setelah sebelumnya melihat permainan Sandy Walsh, Marselino Ferdinan, Jay Idzes, dan Ivar Jenner, kini ia memantau permainan Rafael Struick.

Berdasarkan laporan dari akun fanbase sepakbola di instagram, @futboll.indonesiaa, terpantau ada Shin Tae-yong saat Rafael Struick bermain imbang 2-2 di laga Dordrecht U-21 vs ADO Den Haag U-21. Dalam pertandingan yang digelar di Sportpark Krommedijk Veld itu, Rafael Struick yang hanya bermain di babak pertama turut menyumbang satu gol.

“FT Dordretch U-21 2-2 ADO Den Haag U-21. Hanya bermain di babak pertama, Rafael Struick mampu cetak 1 gol untuk timnya,” bunyi keterangan dari @futboll.indonesiaa, Sabtu (9/3/2024).

“Shin Tae-yong menonton di pertandingan ini,” tambah laporan dari akun yang kerap membagikan informasi mengenai pemain abroad Timnas Indonesia tersebut.