Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta, Bojan Hodak: Pertandingan yang Sulit

BANDUNG - Bojan Hodak memberikan komentar atas kemenangan Persib Bandung saat menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Maung Bandung menang dengan skor 2-1 pada laga yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).

Bojan Hodak mengakui ini bukan kemenangan mudah bagi timnya. Terbukti, Persib yang sudah unggul lebih dulu melalui David da Silva di menit ke-24 mampu disamakan Persija empat menit setelahnya melalui Maciej Gajos.

Namun di menit ke-69, Persib Bandung berhasil menjebol gawang Persija untuk kedua kalinya melalui David da Silva lewat titik penalti. Sehingga Persib menang dengan skor 2-1.

“Satu pertandingan yang sulit untuk dimainkan. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini adalah salah satu derby terbesar di Asia Tenggara dan pemain saya minta untuk bermain dengan tenang dan saya bicara kepada mereka bahwa ini hanya laga yang memperebutkan tiga poin,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

“Tapi ini tetap sulit karena bisa dilihat tadi semuanya masih grogi dan melakukan kesalahan teknis, kesalahan mendasar. Karena ada tekanan dari laga ini. Tapi pada akhirnya yang terpenting adalah tiga poin. Permainan memang tidak menarik untuk disaksikan tapi kami yang terpenting bisa memenangkan pertandingan,” sambungnya.