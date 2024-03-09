Maciej Gajos Lakukan Persiapan Berbeda Jelang Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta, Ini Alasannya!

Maciej Gajos kala berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

BANDUNG – Gelandang Persija Jakarta, Maciej Gajos, membeberkan persiapannya jelang melawan Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia menyebut telah melakukan persiapan berbeda jelang menghadapi duel ini.

Gelandang asal Polandia ini beralasan menjalani latihan berbeda karena baru bergabung latihan bersama Persija pada Senin 4 Maret 2024 setelah mengalami sakit. Bahkan, Gajos harus absen di dua laga Persija sebelumnya.

“Dan seperti yang pelatih katakan bahwa Kudela juga sakit. Sisanya sama seperti biasanya dan kami mengerahkan segalanya selama latihan,” kata Maciej Gajos di Bandung, Jumat 8 Maret 2024.

Meski begitu, Gajos memastikan Persija siap memberikan segalanya dalam melawan Persib nanti. Sebab, mereka bertekad mengalahkan Persib Bandung.

“Dan saya harap bisa kembali ke Jakarta dengan tiga poin,” harap Gajos.