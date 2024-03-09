Persib Bandung vs Persija Jakarta: Pernah Bela Timnas Kroasia U-21, Marko Simic Tak Dikenal Bojan Hodak!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku tak mengenal penyerang Persija Jakarta, Marko Simic. Padahal, baik Bojan Hodak dan Marko Simic sama-sama berasal dari Kroasia.

Sabtu (9/3/2024) pukul 15.00 WIB di Stadion si Jaak Harupat, Bojan Hodak dan Marko Simic saling bertemu. Bojan Hodak akan memimpin skuad Persib Bandung, sedangkan Marko Simic memperkuat Persija Jakarta.

(Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Foto: Persib.co.id)

Ini bukan yang pertama mereka bekerja di negara yang sama. Pada 2017 ketika Marko Simic berkarier di Liga Malaysia, Bojan Hodak berstatus pelatih Timnas Malaysia U-19.

“Saat Simic di Malaysia saya sedang melatih tim nasional junior sehingga tidak banyak menyaksikan dia bermain dan bermain menghadapinya,” kata Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Jumat 8 Maret 2024.

Meski begitu, Bojan Hodak kini mulai mengetahui Marko Simic. Apalagi Macan Kemayoran akan menjadi lawan timnya di laga ke-28 Liga 1 2023-2024.

“Bersama Persija, dia menampilkan permainan yang bagus. Terutama di kotak penalti dan memanfaatkan umpan silang, dia sangat berbahaya,” tegas pelatih berbadan besar ini.