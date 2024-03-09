Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB Puas dengan Uji Coba VAR di Final EPA Liga 1 U-20 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |04:39 WIB
PT LIB Puas dengan Uji Coba VAR di Final EPA Liga 1 U-20 2023-2024
Uji coba penerapan VAR di Final EPA Liga 1 U-20 2023-2024 dinilai memuaskan (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

SOLO - Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, merasa puas dengan pengetesan Video Assistant Referee (Teknologi VAR) di final Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U-20 2023-2024. Ia mengatakan, teknologi itu semakin siap untuk dipakai di Liga 1 2023-2024.

Sebagaimana diketahui, penggunaan teknologi VAR diterapkan di pertandingan final EPA Liga 1 U-20 2023-2024. Laga tersebut mempertemukan Persis Solo U-20 versus Persita Tangerang U-20 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis 7 Maret 2024.

Control Room VAR Liga 1 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Dalam laga tersebut, teknologi VAR sempat digunakan oleh wasit Thoriq Alkatiri untuk menganulir penalti Persita Tangerang U-20. Pertandingan itu pun berakhir untuk kemenangan Persis Solo U-20 dengan skor 3-1.

Ferry yang turut menyaksikan pertandingan itu merasa puas dengan penggunaan teknologi VAR. Menurutnya, peranti itu terbukti sangat bermanfaat dalam sebuah pertandingan.

"Kalau melihat eksebisi atau trial hari ini, puas. Apalagi mulai tadi persiapan kebetulan saya juga ada bersama-sama tim baik dari hawkeye termasuk juga dari FIFA," kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Manahan, Solo, dikutip pada Sabtu (9/3/2024).

"Ya hari ini bisa dibilang langkah pertama dalam proses penerapan VAR ini sukses," imbuh eks Persija Jakarta itu.

Halaman:
1 2
      
