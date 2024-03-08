Media Vietnam Puji Hokky Caraka sebagai Striker Cerdik bak Pemain Asing

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 puji Hokky Caraka sebagai striker cerdik bak pemain asing. Bukan hanya Hokky Caraka, mereka juga meminta Timnas Vietnam waspadai dua pemain muda Timnas Indonesia lainnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bersua dengan Timnas Vietnam di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan berjalan dalam dua leg dimana leg pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret 2024. Lima hari berselang, skuad garuda giliran yang akan bertandang ke My Dinh Stadium, Vietnam.

Jelang laga Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media Vietnam, The Thao 247 merilis sebuah artikel yang mengejutkan. Dalam artikel yang rilis pada 06 Maret 2024 itu, media tersebut menyoroti 3 penyerang Timnas Indonesia yang harus diwaspadai oleh Golden Star Warriors.

Striker pertama adalah Rafael Struick. Menurut media Vietnam tersebut, Struick adalah striker mandiri. Dengan posturnya yang ideal, pemain ADO Den Haag itu juga andal dalam duel-duel udara.

“Bintang timnas Indonesia ini diapresiasi karena bentuk tubuhnya yang ideal, mampu bermain mandiri, serta siap menjadi tujuan pertarungan udara.” tulis The Thao 247 dalam artikelnya.