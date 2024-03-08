Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Hokky Caraka sebagai Striker Cerdik bak Pemain Asing

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |22:06 WIB
Media Vietnam Puji Hokky Caraka sebagai Striker Cerdik bak Pemain Asing
Hokky Caraka saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 puji Hokky Caraka sebagai striker cerdik bak pemain asing. Bukan hanya Hokky Caraka, mereka juga meminta Timnas Vietnam waspadai dua pemain muda Timnas Indonesia lainnya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bersua dengan Timnas Vietnam di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan berjalan dalam dua leg dimana leg pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret 2024. Lima hari berselang, skuad garuda giliran yang akan bertandang ke My Dinh Stadium, Vietnam.

Jelang laga Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media Vietnam, The Thao 247 merilis sebuah artikel yang mengejutkan. Dalam artikel yang rilis pada 06 Maret 2024 itu, media tersebut menyoroti 3 penyerang Timnas Indonesia yang harus diwaspadai oleh Golden Star Warriors.

Rafael Struick


Striker pertama adalah Rafael Struick. Menurut media Vietnam tersebut, Struick adalah striker mandiri. Dengan posturnya yang ideal, pemain ADO Den Haag itu juga andal dalam duel-duel udara.

“Bintang timnas Indonesia ini diapresiasi karena bentuk tubuhnya yang ideal, mampu bermain mandiri, serta siap menjadi tujuan pertarungan udara.” tulis The Thao 247 dalam artikelnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190853/jordi_amat_tak_masalah_siapa_pun_pelatih_baru_timnas_indonesia-y0rl_large.jpeg
Jordi Amat Tak Masalah Siapa pun Pelatih Baru Timnas Indonesia, yang Penting Didukung Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190911/john_herdman-voIx_large.jpg
Media Honduras Sebut John Herdman Tolak Banyak Tawaran demi Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658009/gurat-tinta-emas-hoki-es-indonesia-cetak-sejarah-baru-di-sea-games-2025-cso.webp
Gurat Tinta Emas! Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah Baru di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Ungkap Beratnya Perjuangan Lolos ke Semifinal BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement