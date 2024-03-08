5 Pemain Asia Tenggara yang Paling Mahal pada 2024, Nomor 1 Thom Haye Tembus Rp52,14 Miliar!

Thom Haye, 1 dari 5 pemain Asia Tenggara yang paling mahal pada 2024. (Foto: Instagram/@thomhaye)

SEBANYAK 5 pemain Asia Tenggara yang paling mahal pada 2024 akan diulas Okezone. Pelan-pelan, level sepakbola Asia Tenggara terangkat karena ada banyak pesepakbola asal ASEAN yang berani berkarier di luar negara mereka.

Jika karier mereka terdongkrak selama masa perantauan, otomatis harga pasar mereka pun melesat. Kali ini, Okezone akan membahas lima pemain Asia Tenggara paling mahal pada 2024.

Berikut 5 pemain Asia Tenggara paling mahal pada 2024:

5. Chanathip Songkrasin (Rp17,38 Miliar)





Meski sudah berusia 30 tahun, market value Chanathip Songkrasin masuk kategori tinggi yakni Rp17,38 miliar. Tingginya harga pasar Chanathip Songkrasin efek dirinya yang lama berkarier di Liga Jepang.

Bahkan klub Liga 1 Jepang, Kawasaki Frontale, berani menebus Chanathip Songkrasin seharga Rp60 miliar pada Januari 2022! Saat ini, Chanathip Songkrasin mentas bersama klub Liga 1 Thailand, BG Pathum.

4. Supachai Jaided (Rp17,38 Miliar)





Nama selanjutnya ada pemain Thailand lain, Supachai Jaided. Penyerang berusia 25 tahun ini tercatat mengemas 12 gol dari 29 penampilan bersama sang klub, Buriram United.

Supachai Jaided saat ini juga berstatus penyerang andalan Timnas Thailand. Dari 35 penampilan bersama Timnas Thailand, Supachai Jaided mengemas tujuh gol.