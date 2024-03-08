Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Drastis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |10:42 WIB
Segini Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Drastis!
Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi di ranking FIFA jika dua kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEGINI ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga genting kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Selanjutnya pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB, gantian Vietnam yang menjamu Timnas Indonesia di Stadion National My Dinh.

Shin Tae-yong panggil Jay Idzes untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

(Shin Tae-yong panggil Jay Idzes untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain terbaiknya. Bahkan, tiga pemain yang belum memiliki paspor Indonesia, yakni Thom Haye, Nathan Tjoe dan Ragnar Oratmangoen juga disertakan.

Harapannya sebelum laga melawan Vietnam dimulai pada 21 Maret 2024, ketiga nama di atas sudah berganti federasi dari KNVB ke PSSI, sehingga dapat dimainkan. Berkat kehadiran Thom Haye, kemenangan tentu dibidik Timnas Indonesia.

Tambahan enam angka dalam dua pertandingan dibutuhkan Timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, seberapa besar efek kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia jika dua kali menang atas Vietnam?

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Karena itu, andai dua kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan 30,74 poin. Jika perolehan poin itu benar terealisasi, Timnas Indonesia menembus 1,103.4 poin di ranking FIFA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/11/1657479/hasil-futsal-sea-games-2025--duel-ketat-timnas-futsal-putra-indonesia-taklukkan-malaysia-ozf.webp
Hasil Futsal SEA Games 2025 : Duel Ketat, Timnas Futsal Putra Indonesia Taklukkan Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/masniari_wolf_lengkapi_raihan_emas_indonesia_di_ca.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia 80 Emas, Selangkah Lagi Runner Up!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement