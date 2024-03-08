Segini Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Drastis!

Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi di ranking FIFA jika dua kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: REUTERS)

SEGINI ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga genting kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Selanjutnya pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB, gantian Vietnam yang menjamu Timnas Indonesia di Stadion National My Dinh.

(Shin Tae-yong panggil Jay Idzes untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain terbaiknya. Bahkan, tiga pemain yang belum memiliki paspor Indonesia, yakni Thom Haye, Nathan Tjoe dan Ragnar Oratmangoen juga disertakan.

Harapannya sebelum laga melawan Vietnam dimulai pada 21 Maret 2024, ketiga nama di atas sudah berganti federasi dari KNVB ke PSSI, sehingga dapat dimainkan. Berkat kehadiran Thom Haye, kemenangan tentu dibidik Timnas Indonesia.

Tambahan enam angka dalam dua pertandingan dibutuhkan Timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, seberapa besar efek kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia jika dua kali menang atas Vietnam?

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Karena itu, andai dua kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan 30,74 poin. Jika perolehan poin itu benar terealisasi, Timnas Indonesia menembus 1,103.4 poin di ranking FIFA.