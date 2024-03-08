Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat Shin Tae-yong, Jumlah Pemain Abroad Timnas Indonesia Saingi Pemain Liga Lokal: 13 Banding 15!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:59 WIB
Berkat Shin Tae-yong, Jumlah Pemain Abroad Timnas Indonesia Saingi Pemain Liga Lokal: 13 Banding 15!
STY panggil 13 pemain abroad untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BERKAT Shin Tae-yong, jumlah pemain abroad Timnas Indonesia menyaingi pemain liga lokal. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk laga kontra Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Dari 28 pemain itu, 13 di antaranya merupakan pemain abroad alias pesepakbola Indonesia yang berkarier di luar negeri. Sementara itu, 15 pemain lainnya merupakan pesepakbola yang mentas di Liga 1.

Bek Venezia FC Jay Idzes menanti debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

(Bek Venezia FC Jay Idzes menanti debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Jumlah 13 abroad dalam satu pemanggilan merupakan yang pertama dalam sejarah tim nasional Indonesia. Sebelumnya, rekor pemanggilan pemain abroad terbanyak tercipta pada Piala Asia 2023, yakni 11 pemain.

Lantas, siapa saja 13 pemain abroad yang dipanggil untuk laga melawan Vietnam? Mereka ialah Jay Idzes (Venezia), Elkan Baggott (Bristol Rovers), Jordi Amat (JDT), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Sandy Walsh (KV Mechelen), Pratama Arhan (Suwon FC), Asnawi Mangkualam (Port FC), Nathan Tjoe (SC Heerenveen), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Thom Haye (SC Heerenveen), Rafael Struick (ADO Den Haag) dan Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard).

Kehadiran pemain-pemain abroad begitu diandalkan Shin Tae-yong. Sejak awal menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong meminta pemain-pemain Indonesia untuk berkarier di luar negeri.

Hal itu diinginkan Shin Tae-yong agar kualitas para pesepakbola Indonesia meningkat dengan berkarier di luar negeri. Sebab, kompetisi di Indonesia belum semaju kompetisi sepakbola di Korea Selatan atau bahkan Eropa.

Halaman:
1 2
      
