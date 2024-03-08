Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong Lawan Timnas Vietnam Ini Ternyata Jarang Main di Klubnya

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:59 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong Lawan Timnas Vietnam Ini Ternyata Jarang Main di Klubnya
Shin Tae-yong panggil 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main di level klub. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong lawan Timnas Vietnam ini ternyata jarang main di klubnya. Kamis, 7 Maret 2024 siang WIB, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain yang dipersiapkan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 28 nama yang dipanggil, ternyata empat di antaranya jarang atau bahkan belum pernah dimainkan sang klub musim ini. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong lawan Timnas Vietnam ini ternyata jarang main di klubnya:

4. Pratama Arhan (Suwon FC)

Pratama Arhan

Pratama Arhan memang baru bergabung dengan Suwon FC di musim ini. Suwon FC pun baru satu kali main di Liga 1 Korea Selatan 2024, tepatnya saat bertandang ke markas Incheon United pekan lalu.

Sebelum gabung Suwon FC, Pratama Arhan dua tahun (2021-2023) merumput di Tokyo Verdy. Bersama Tokyo Verdy, Pratama Arhan pun jarang dimainkan.

3. Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen)

Nathan Tjoe-A-On berjuang menjadi pemain andalan SC Heerenveen

Nathan Tjoe-A-On yang kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City, akhirnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin 2024. Harapannya dengan mentas bersama SC Heerenveen, fullback kiri 23 tahun ini mendapatkan menit tampil yang banyak.

Namun, apa mau dikata, Nathan Tjoe-A-On juga kesulitan bersaing di SC Heerenveen. Ia baru satu kali tampil bersama sang klub, itu pun cuma selama satu menit.

Halaman:
1 2
      
